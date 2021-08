Francine Jordi: Venusmuscheln zum Frühstück

„Es war ein bunter Morgen für mich, ich hatte Vongole um fünf Uhr morgens und einen Lachanfall im Live-Fernsehen“, erzählt uns Francine Jordi, die ihr Leben gerne in farblichen Facetten sieht. Ihre gute Laune lag aber bestimmt nicht nur an den Spaghetti mit Venusmuscheln, die sie vor ihrem „Krone“-Besuch in einem TV-Küchenstudio probieren durfte. - „Normalerweise teile ich gerne, aber dieses Mal nicht!“, witzelte sie. - Der Grund dafür war auch, dass die 44-Jährige ihr Best-of-Album „Herzfarben“ und vor allem eine mit den Jahren gereifte positive Grundeinstellung - „zu allem und ausnahmslos“ - in ihrem „Rucksack“ mit hatte.