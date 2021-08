Impfgegner wüteten am Wochenende in Vorarlberg

Aufregung in Vorarlberg! In Hohenems wurde ein - kurz vor der Eröffnung stehendes - Impf- und Testzentrum am Wochenende durch einen Vandalenakt verunstaltet. Unbekannte beschmierten das Zelt an den Außenwänden mit roter Farbe. Auch im Innenbereich wüteten die Eindringlinge, die zudem kleine Zettel mit Anti-Impfparolen zurückließen.