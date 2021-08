Milch aus dem Automaten und Selbstbedienungsladen

Direkt ab Hof

Verkauft werden sie per Direktvermarktung ab Hof und im Selbstbedienungsladen, der 24 Stunden, sieben Tage in der Woche geöffnet ist. Da in der Pandemie immer mehr Kunden den kontaktlosen Einkauf suchten, investierte die Familie außerdem in einen Milchautomaten, der von der Kundschaft bestens angenommen wird.