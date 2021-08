Wie Ronaldo! David Alaba macht nun den Zehentrick

Seit Jahren erwischt man Ronaldo auf Mannschaftsfotos, wie er sich auf die Zehenspitzen stellt und so im Vergleich zu seinen Mitspielern ein paar Zentimeter an Größe gewinnt. Das hat der portugiesische Superstar bei Real Madrid gemacht und er macht es auch heute noch bei Juventus Turin. Er will offenbar einfach immer der Größte sein.