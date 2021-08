„Call of Duty Vanguard“: Multiplayer-Alpha kommt!

Activision hat einen neuen Trailer zu seinem kommenden Zweiter-Weltkrieg-Shooter „Call of Duty Vanguard“ veröffentlicht - genauer gesagt zum neuen Mehrspielermodus „Champion Hill“. Darin sind die Spieler in kleinen Gruppen unterwegs, das Gewinner-Team ist jenes, das als letztes noch lebt. Der Modus wird auf weitläufigen Maps gespielt - und kann auf PS4- und PS5-Konsolen als unfertige Alphaversion schon in Kürze ausprobiert werden. Von 27. bis 29. August lädt Activision PlayStation-Gamer zum Probespielen. „Call of Duty Vanguard“ erscheint am 5. November für PC, PlayStation- und Xbox-Konsolen.