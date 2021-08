Margit Laufer: „Hier kann ich abschalten“

Ich bin ja froh, dass Sie bei unserer Wanderung über 183 steile Stufen an Proviant gedacht haben. Sie haben Linzerstangerln eingepackt.

Ja, das Süße ist auch eine Leidenschaft von mir. Ich backe auch irrsinnig gerne Kuchen, Torten, alles Mögliche, was mir so zwischen die Finger kommt. Das ist auch eine Art Ausgleich von mir. Dass ich mich da einfach in die Küche stelle, und aus irgendwelchen Zutaten, die ich finde, oder Obst aus dem Garten, dann zu einem Kuchen verbacke. Und dann alle rund um mich mit meinen Torten zwangsbeglücke.