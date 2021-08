Wirecard-Boss Markus Braun: Ein Leben im Luxus

Terrasse mit gewaltigem Tiroler Alpenpanorama, sündteure Wein- und Whiskeyflaschen im Keller lagernd und ein Wellnessbereich mit Säulenpool dazu - so residierte Ex-Wirecard-Boss Markus Braun (51) in Kitzbühel. Zurzeit befindet sich der Wiener in der Justizanstalt Augsburg-Gablingen in Untersuchungshaft.