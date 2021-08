Deutschpflicht für Familien mit Vorteilskarte

Bezug derzeit ohne Deutsch-Kenntnisse möglich

Die Familienkarte ist die zentrale Vorteilskarte des Landes und bietet Familien zahlreiche Leistungen und Ermäßigungen. Derzeit wird sie auch an in Oberösterreich wohnende ausländische Staatsbürger ohne Deutsch-Vorgabe ausgegeben. Überhaupt werde es in der kommenden Periode einen konsequenten Deutsch-Schwerpunkt mit Vorgaben und Anreizen geben, kündigt Hattmannsdorfer an.