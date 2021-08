Josef Zotter: „Kapital sind unsere Mitarbeiter!“

Was hebt denn Zotter von anderen Unternehmen ab?

Wir arbeiten voll ökologisch und fair - genau so behandeln wir auch unsere Mitarbeiter. Wenn es oft nur Kleinigkeiten sind, unterscheidet uns gerade das von anderen. Zum Beispiel versorgen wir unsere Mitarbeiter zweimal am Tag mit Gratis-Essen in Bio-Qualität. Dabei sitzen wir alle an einem großen Tisch - egal ob Abteilungsleiter, Chef oder Facharbeiter. So können wir auf Augenhöhe kommunizieren. Wir bieten auch einen Sommerkindergarten an, das trägt extrem zur Zufriedenheit bei.