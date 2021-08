Warum wir für den Wandel rebellieren müssen

„Wir müssen unser Mindset überdenken“, sagt Trend- und Zukunftsforscher Tristan Horx, der sich in seinem neuen Buch mit dieser Thematik befasst. „Unsere Fucking Zukunft“ lautet der Titel, was etwas zünisch und wütend klingt. Wieso er diesen Titel gewählt hat und welche Thesen er in Bezug auf eine gemeinsame Zukunft aufstellt, erfahren Sie im Video oben.