Bei Reparatur unter dem eigenen Auto eingeklemmt

Der 50-Jähriger führte am Freitag private Arbeiten an seinem Pkw durch. Dabei hob er den Wagen mit zwei Scherenwagenheber in die Höhe und befand sich in der auf seinem Grundstück gelegenen Montagegrube. Gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin, welche außerhalb der Montagegrube stand, versuchten sie die linke Vorderachse leicht zu verschieben.