„Der Freischütz“ folgt 2024 auf „Madame Butterfly“

Intendantin Sobotka blickte am Freitag noch weiter in die Zukunft: Ab 2024 werde Philipp Stölzl an den See zurückkehren. „Wir haben jemanden verzaubert, nämlich den kreativen Geist hinter Rigoletto.“ Stölzl wird „Der Freischütz“ von Carl Maria von Weber am See inszenieren. Zunächst steht für die Intendantin aber der schmerzvolle Abschied von Rigoletto an. „Wenn der letzte Ton verklungen ist, muss etwas Neues entstehen.“