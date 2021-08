Das war die Lange Nacht des Tanzes in Villach

Dialog zwischen Cello und Tanz

Ein fließendes Kammertanzstück in drei Sätzen bieten darauf Rosalie Wanka & Ana Topalović in ihrem, auf die Umgebung des Kulturhofkeller-Innenhofes abgestimmten Dialog zwischen Cello und Tanz. Blumentröge, Hauskanten oder Schaufenster setzen die sechs Tänzer von „Liquid Loft“ durch kleine, präzise Bewegungen groß in Szene: Mittels bunter Soundkompositionen aus tragbaren Lautsprechern erzeugen sie originell-amüsante Figurativen, die auch Passanten beeindrucken.