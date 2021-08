Kein Wechsel! Ullmann zu teuer für Bundesligisten

Maximilian Ullmann vom SK Rapid wird nicht in die deutsche Bundesliga zu Arminia Bielefeld wechseln. Das gab Arminias Sportchef Samir Arabi in einem Interview mit der deutschen Zeitung Neue Westfällische bekannt. „Wir beschäftigen uns mit anderen Außenverteidigern und versuchen, das umzusetzen. Nicht, weil wir nicht an die Qualität von Maxi Ullmann glauben, sondern weil das Gesamtpaket so nicht darstellbar ist."