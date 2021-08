Kärntner (25) ging trotz Corona-Infektion zu OP

„Erst hieß es, ich sei positiv, dann negativ, dann positiv, aber von einem Absonderungsbescheid hat keiner etwas gesagt“, beharrt der Kärntner. Die Epidemieärztin widerspricht: „Ich mache seit März 2020 rund 50 solcher Anrufe am Tag. Ich kann die Belehrung schon im Schlaf aufsagen. Jeder positiv Getestete erfährt genau, was er zu tun hat - nämlich in Quarantäne zu bleiben!“