Güngör: „Der Zentralregierung hat keiner vertraut“

Nach der Taliban-Machtübernahme in Kabul haben Szenen verzweifelter Afghanen am Flughafen weltweit für Schlagzeilen gesorgt. Angst vor tödlichen Repressalien treibt viele in die Flucht. Der Soziologe Kenan Güngör ist Kenner der Region und thematisiert in „Nachgefragt“ die Koranschulen, die seit Jahrzehnten neue Kriegergenerationen hervorbringen. Die Taliban-Herrschaft könnte sich vor allem auf die Rechte der Frauen im Land dramatisch auswirken. Inwieweit die derzeit gemäßigte Haltung der neuen Machthaber nur Kalkül ist oder langfristig Realität wird, ist völlig offen. Aber die Angst gewisser Teile der Bevölkerung scheint berechtigt.