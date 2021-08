Jeder zehnte Spitalspatient mit Covid ist geimpft

Die Corona-Impfstoffe bieten zwar eine hohe Wirksamkeit, aber keinen 100-prozentien Schutz gegen eine Infektion mit dem Pandemie-Erreger. Die Deutschen Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI) legte nun offen, wie viele Geimpfte sich unter den Corona-Patienten in Spitälern befinden. „Aktuell haben wir in Nordrhein-Westfalen 12 bis 13 Prozent der Covid-Patienten in den Kliniken mit Impfschutz. Diese Quote dürfte auch der bundesweiten Quote entsprechen“, erklärte der Kölner Intensivmediziner Christian Karagiannidis der der Funke Mediengruppe.