Quarterback Levis verstört Netz mit Bananen-Aktion

Nicht einmal eine Minute dauert die Chose, in 53 Sekunden ist alles erledigt. So lange braucht Football-Quarterback Will Levis auf einem aktuellen TikTok-Video, um eine ganze Banane zu verputzen. Also wirklich das komplette Ding. Mit allem drum und dran. Und das scheint das Netz, vorzugsweise die Twitteria, regelrecht zu verstören.