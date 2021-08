Flüchtlinge gingen im Gänsemarsch über die Grenze

Burgenländische Autofahrer trauten ihren Augen nicht. 38 Flüchtlinge - ob groß, ob klein - gingen zeitig in der Früh in Reih und Glied auf einem Güterweg bei Lutzmannsburg in Richtung Landesstraße. Im Gänsemarsch hatten die syrischen Familien kurz zuvor die Staatsgrenze passiert. Ein Vater mit seinem Sohn am Arm strahlte regelrecht vor Freude. Trotz der Strapazen waren auch die Jüngsten gut gelaunt.