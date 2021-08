Ferienhaus-Terrasse statt trostloses Büro

Gehöft in Lienz vereint Arbeitsplatz und Natur

Auf „Workation“-Nutzer setzt auch der Iselhof mitten in Lienz. Eigentlich ist es ein denkmalgeschütztes Gehöft, doch die angebotene „Villa Notsch“ mit großen Fenstern gibt den Blick in den riesigen Garten frei. „Wir vermieten meist für mehrere Monate an Menschen, die hier arbeiten und zugleich ihre Ferien verbringen möchten“, schildert Betreiberin Angela Frey. Das Projekt entstand 2020 mitten in der Pandemie, selbstverständlich plante man Glasfaser-Internet gleich mit ein. Vorteil: In die erholsame Natur rund um Lienz ist es nur ein Katzensprung.