Start für den Brauvorgang des Donauinselfest-Biers

In wenigen Wochen ist es so weit: Das Donauinselfest 2021 geht über die Bühne. Und da darf das richtige Bier natürlich nicht fehlen. Auch heuer gibt es wieder eine eigens gebraute Spezialität der Ottakringer Brauerei, die es nur auf dem Donauinselfest zu genießen geben wird. Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) gab am Dienstag den Startschuss für den Brauvorgang.