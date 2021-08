Mehr als 860 neue Corona-Fälle, kein Todesopfer

Nach einem leichten Rückgang am Wochenende steigt die Zahl der Neuinfektionen wieder stetig an: So wurden in den vergangenen 24 Stunden (Stand: Dienstag, 9.30 Uhr) in Österreich 866 neue Corona-Fälle vermeldet worden. Vor einer Woche waren es 601 Fälle. Seit dem Vortag wurde kein weiteres Todesopfer verzeichnet. In den Spitälern wurde aber erneut ein Anstieg an Corona-Patienten verzeichnet.