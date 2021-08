Feuerwehrmann mit bloßen Händen aus Mure befreit

Heftige Unwetter teils mit Hagel gingen auch am Montag in weiten Teilen Tirols nieder. Vermurungen und Überflutungen waren die Folge. Sonntagabend passierte bei Aufräumarbeiten in Nassereith (Bezirk Imst) ein dramatischer Zwischenfall: Ein Feuerwehrmann wurde komplett von einer Mure verschüttet. Der 34-Jährige konnte gerettet werden. Alles in allem gab es in Tirol Hunderte Einsätze.