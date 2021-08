Feuerwehrmann von Mure bis zum Kopf verschüttet

Bereits am Samstag war es in diesem Bereich zu einem Murenabgang gekommen. Als am Sonntag dort dann Aufräumarbeiten durchgeführt wurden, kam es zum gefährlichen Vorfall. Die Feuerwehr war gegen 21 Uhr gerade dabei, eine Beleuchtung aufzustellen, als plötzlich ein Hang samt Bäumen abrutschte.