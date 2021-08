Vom Bremspedal abgerutscht: Auto von Lkw gerammt

Am Montag gegen 15.30 Uhr fuhr ein 30-jähriger Mann aus Bregenz bei starkem Regen mit seinem Lkw auf der Hofsteigstraße in Lustenau in Richtung Sender. Gleichzeitig wollte ein 19-Jähriger aus Fußach - der mit einer 16-jährigen Verwandten am Beifahrersitz unterwegs war - mit seinem VW Polo an der Kreuzung Steinackerstraße/Hofsteigstraße in Richtung Ortsmitte vor dem Einfahren in die Hofsteigstraße anhalten, da er sich im Nachrang befand.