„Wo unser Essen wächst, darf nicht gebaut werden“

Strengere Gesetze

Pro Tag wird in Oberösterreich rund ein Hektar Boden versiegelt, der für Hochwasserschutz wertvoll wäre. Dazu werden weitere 2,2 Hektar für Bau- und Verkehrszwecke gewidmet. Aber es werden 1000 Hektar Brachflächen nicht genutzt. Kaineder kritisiert einmal mehr das Raumordnungsgesetz, es sei „völlig ungeeignet, um Flächenfraß zu beenden.“

Was ihm Sorgen macht: Nächstes Jahr werden viele Gemeinden Ortsentwicklungskonzepte beschließen, die zehn Jahre gelten. „Die Bürgermeister sollen weiterhin oberste Baubehörde sein, sie wissen am besten, was ihre Gemeinden brauchen“, räumt er ein. Aber es sollte für Bebauung und Umwidmung einen strengeren Rahmen geben.