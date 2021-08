Baumbibliothek macht Initiative zum offenen Buch

„Wir pflanzen keine Menschen, sondern Bäume“, lautet das Motto der Linzer Initiative, der Transparenz enorm wichtig ist. So sind die von Firmen oder Privatpersonen übernommenen Patenschaften alle mit Zertifikaten in einer Baumbibliothek gespeichert und einsehbar. Was dort ablesbar ist? Neben der Gültigkeit auch die Anzahl der Bäume, deren Art, sowie der freigesetzte Sauerstoff und der gebundene Kohlenstoff.