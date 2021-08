Neuville mit Heimsieg bei der Belgien-Rally

Hyundai-Ass Thierry Neuville hat in seiner belgischen Heimat seinen ersten Sieg in der diesjährigen Rallye-Weltmeisterschaft eingefahren. Am Sonntag fixierte er den Erfolg vor seinem irischen Markenkollegen Craig Breen, Dritter wurde der Finne Kalle Rovanperä im Toyota. Neuville hatte vom ersten Tag an geführt.