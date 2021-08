Historisches NFL-Testspiel-Debüt für Seikovits

Der Traum von der NFL wird für den Wiener Bernhard Seikovits immer realer. 2020 noch beim International Player’s Pathway Program leer ausgegangen, wurde der auftrainierte Tight End heuer von den Arizona Cardinals ausgewählt. Im Mai ging’s in die Staaten, beeindruckte der Ex-Viking sofort. Und durfte in der Nacht auf Samstag im ersten Test der „Birds“ im 63.400 Fans fassenden State Farm Stadium in Glendale beim 19:16 gegen die Dallas Cowboys ran: Der 1,97-Meter-Hüne kam das ganze Spiel über in den Special Teams zum Einsatz, bekam im letzten Viertel auch viel Spielzeit in der Offense.