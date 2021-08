96-Jähriger ist seit 80 Jahren bei der Feuerwehr

Vor der Coronakrise war Johann Hollin noch selbst mit dem Auto unterwegs, sein Sohn und seine Kameraden sagen: „Mit diesem Alter möchten wir auch noch so rüstig sein.“ Hollin ist seit 80 Jahren Mitglied der Feuerwehr in Rohrbach und ist immer noch ständig auf dem neuesten Stand: „Mittlerweile weiß ich, dass man im Internet bereits Minuten nach einem Alarm nachlesen kann, um was für einen Einsatz es sich handelt“, erzählt der rüstige Senior, den seine Kameraden als humorvoll und gesellig beschreiben. Seine liebste Erinnerung an die Feuerwehr? „Die Freundschaft zu den anderen, die weit über die Feuerwehr hinausging.“