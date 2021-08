Austria Lustenau verlor mit 1:3 beim FAC erstmals!

Innsbruck tat sich in Steyr vor der Pause schwer, war danach allerdings überlegen und ging daher zurecht zum zweiten Mal in dieser Saison als Gewinner vom Feld. Zum Matchwinner avancierte Okan Aydin mit seinem Treffer in der 61. Minute. In der Schlussphase wurde es noch einmal richtig hektisch, sahen Steyrs Josip Martinovic bzw. Innsbrucks Kapitän Florian Jamnig nach einem Tumult mit mehreren Akteuren die Rote Karte. Nach dem Schlusspfiff kassierte zudem noch Steyr-Trainer Andreas Milot in seiner letzten Partie als Chefcoach wegen Kritik die Gelb-Rote Karte.