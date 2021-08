Land OÖ kämpft mit Videos gegen Gerüchte im Netz

„Die Impfung macht nicht unfruchtbar, weder Männer noch Frauen, sondern sie schützt vor einer Infektion und im Falle einer Schwangerschaft auch das ungeborene Kind“, sagt Christine Schatz, Fachärztin für Frauenheilkunde und Geburtshilfe in einem der Videos vom Land Oberösterreich, mit denen man jetzt Fake News den Kampf ansagen will. „In diversen sozialen Medien kursieren Gerüchte, Mythen und Falschinformationen, die stark verunsichern“, sagt LH-Stv. Christine Haberlander und bedankt sich bei den Ärzten, die in Videos diese Fehlmeldungen richtig stellen wollen. Die kurzen Filme werden auf den Social Media-Kanälen des Landes verbreitet und sollen den Oberösterreichern künftig als eine seriöse Informationsquelle zur Verfügung stehen.