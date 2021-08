Bella Hadid geniert sich für diesen sexy Auftritt

Bei ihren Auftritten am Red Carpet geizt Bella Hadid selten mit ihren Reizen. Doch ein Gang über den roten Teppich ist ihr nicht in positiver Erinnerung geblieben. Denn als sie 2016 mit ihrem Auftritt an der Croisette in einem roten Traumkleid von Alexandre Vauthier Couture alle Blicke auf sich zog, fühlte sie sich alles andere als wohl in ihrer Haut.