53.000 Impfdosen landeten in Bayern in der Tonne

„Unmittelbare Folge einer abnehmenden Impfbereitschaft“

In Bayern mussten die Impfzentren bereits mehr als 50.000 Dosen vernichten - deutlich mehr als in jedem anderen Bundesland, berichtete n-tv.de. Die Hälfte davon entfalle auf den vergangenen Juli. „Die im Sommer angestiegenen Zahlen sind die unmittelbare Folge einer abnehmenden Impfbereitschaft in der Bevölkerung“, so das bayrische Gesundheitsministerium. Einen Teil der ungenutzten Impfdosen, die keinen Abnehmer finden, will das Bundesland an den Bund retournieren, damit diese ans Ausland gespendet werden können. Doch dafür muss der Stoff noch für mindestens zwei Monate haltbar sein.