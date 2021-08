Schleu nach Reit-Drama: „Schwer, sich zu erholen“

Die Moderne Fünfkämpferin Annika Schleu überlegt nach dem Reit-Drama bei den Olympischen Spielen in Tokio, zukünftig auf ihre Social-Media-Aktivitäten zu verzichten. „Ich bin fast so weit zu sagen, es ist mir wichtiger, das mental zu bewältigen, als Sponsoren zu generieren. Ich will mich nicht diesem Hass aussetzen müssen“, sagte die 31-jährige Deutsche der Wochenzeitung „Die Zeit“. „Wenn man einmal so etwas erlebt hat wie ich, ist es sehr schwer, sich davon zu erholen.“