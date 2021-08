Wien: Pfarrer sperrte Opferstockdieb in Kirche ein

Kurzen Prozess machte ein Geistlicher in Wien-Floridsdorf am Dienstag mit einem unliebsamen Pfarrgänger: Der Rumäne fiel ihm schon öfter im Kirchenschiff auf, an jenem Tag beobachtete er den 39-Jährigen beim Diebstahl aus dem Opferstock. Er sperrte den Langfinger daraufhin kurzerhand in seinem Gotteshaus ein.