Auf Schnitzeljagd durch die Wiener Staatsoper

Schnitzeljagd durch Staatsoper

Derzeit arbeitet er an der Wanderoper „Die Entführung ins Zauberreich“ für die Wiener Staatsoper: Das Publikum folgt den Sängern und Musikern durch Foyers und wird dabei aktiv ins Geschehen eingebunden. „Einer Schnitzeljagd ähnlich“, sagt er, mit Musikteilen von Mozart und aus seiner Feder. Am 3. Oktober findet die Uraufführung statt. In Linz wird am 6. November sein Orchesterstück „Inseln“ gemeinsam mit Mahlers 5. Sinfonie in einem Konzert des Bruckner Orchesters zu hören sein.