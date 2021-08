Werner statt Heinz: „Falter“ mit peinlichem Fehler

Die Wochenzeitung „Falter“ kürt in jeder Ausgabe den „Dolm der Woche“, also eine Person, die ihrer Meinung nach besonders negativ aufgefallen ist. In der aktuellen Ausgabe aber leistete sich die Zeitung in dieser Rubrik selbst einen Fauxpas, indem sie den Vornamen von Bildungsminister Heinz Faßmann verwechselte.