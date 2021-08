Katzenfutter-Werbung als Köder für Migranten

Katzenfutter-Werbung auf TikTok

Allein in den ersten sieben Monaten des heurigen Jahres gingen auf rot-weiß-rotem Boden bereits mehr als 200 Schlepper ins Netz. Und diese agieren immer skrupelloser: So nutzen die Banden aktuell die Internet-Plattform TikTok, um illegale Kunden zu ködern. Die Täter verbreiten Katzenfutter-Werbevideos, die den Flüchtlingen suggerieren sollen, dass in Österreich Wohlstand und das finanzielle Paradies warten ...