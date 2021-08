Jagdhündin „Anika“ adoptiert jungen Rehbock

Der erst sechs Wochen alte Rehbock wurde am Sonntag in einem Garten in Pubersdorf verletzt aufgefunden. Die Polizei hatte sich an Jäger Christoph Zechner gewandt, der sich mit der Aufzucht von Rehen gut auskennt. „Ich habe schon einige Rehe aufgezogen und dann in die Freiheit entlassen. Manchmal kommt mich eine Rehgeiß sogar noch besuchen“, berichtet der Experte. Die Mitglieder der Jagdgesellschaft Poggersdorf konnten heuer übrigens zwölf Rehkitze vor dem Mähtod bewahren.