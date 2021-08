Vogelspinne „Leifi“ krabbelte tagelang durch Ort

Eine ausgebüxte Vogelspinne in Hoheneich im niederösterreichischen Bezirk Gmünd und eine Äskulapnatter in einer Garage in Biberbach im Bezirk Amstetten. Erneut gab es Erlebnisse mit dem exotischen und teils heimischen Tierreich in Niederösterreich. Und immer mit dabei: die freiwilligen Mitglieder der Feuerwehren, die tatkräftig halfen.