Thai-Ministerium rät zu Maske und Abstand beim Sex

Sex mit Kondom, Gummihandschuhen und Maske

So wird vom Küssen bzw. generell dem Austausch von Speichelflüssigkeit abgeraten, vor dem Sex wird eine Dusche mit Seife empfohlen. Beim Akt selbst sollen beide Partner Maske tragen, außerdem werden Kondom und Gummihandschuhe ans Herz gelegt. Das Liebesspiel soll außerdem in Stellungen erfolgen, in denen man sich nicht von Angesicht zu Angesicht gegenübersteht - welche Positionen sich in Pandemie-Zeiten besonders eignen, darüber schweigt sich die Behörde jedoch aus. Betont wird allerdings, dass man die gemeinsame Zeit so kurz wie möglich halten soll.