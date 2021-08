„Anderson wird Sturm einiges zurückzahlen“

Sturm wird richtig stürmisch! Neben Rakete Kelvin Yeboah und Assist-König Jakob Jantscher verstärkt mit Anderson Niangbo ein weiterer hochinteressanter Mann die vorderste Angriffsreihe der Grazer. Der 21-Jährige wurde von den Belgiern von KAA Gent (25 Spiele in der Jupiler Pro League) für ein Jahr geliehen. Österreichs Liga kennt Niangbo, via Liefering ging’s 2019 zum WAC. Für Wolfsberg zeigte Sturms neue Nummer 15 in der Merkur Arena in den Europa-League-Spielen gegen Gladbach oder AS Roma neben Israels Shon Weissmann schon sein Potenzial.