Haus in Braunau muss nicht abgerissen werden

Nach den Sturmböen und dem Starkregen am Wochenende waren am Montag in Braunau weitere Aufräumarbeiten angesagt. Im Fall eines am Sonntag wegen Gefahr im Verzug evakuierten Mehrparteienwohnhauses am Laaber Holzweg dürfte der Schaden nicht so gravierend sein, dass Gebäudeteile abgerissen werden müssen.