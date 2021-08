Liebes-Aus! Mats Hummels und Cathy getrennt

Gerüchte über eine Liebeskrise häuften sich in den letzten Monaten. Das Paar zeigte sich immer öfters getrennt voneinander in der Öffentlichkeit. Vergangenen Oktober dementierte Cathy Hummels noch eine mögliche Trennung: „Wir sind nicht getrennt. Selbst wenn es immer mal wieder schwierig ist, arbeiten wir an uns. Es ist eben so wie bei jedem anderen normalen Ehepaar auch. Wir haben Ups and Downs.“