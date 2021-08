Rettung für den Tiroler Kongresstourismus

Im Fokus steht nun vordergründig, bestehende Kunden zu halten. Für Unruhe in Innsbruck sorgen Vorstöße anderer Kongressstädte wie Wien, Graz oder Zürich, die Millionen an Förderungen ausschütten wollen. In Wien sind etwa vier Mio. Euro bis 2024 geplant. Das setzt Tirol und speziell die Landeshauptstadt unter Zugzwang, auf die mindestens 50% der Kongresse entfallen.