Statt Lockdown-Frust regierte in Geinberg Baulust

„Ich lieg am Strand“ - mit diesem Satz bewirbt das SPA-Resort Geinberg seine Karibik-Lagune, in der am 6. August die neue Bar eingeweiht wurde. Moderner, größer, mit einer Show-Grillstation - in punkto Flair wurde gleich an mehreren Schrauben gedreht, um den Erholungssuchenden das Gefühl zu vermitteln, in weit entfernten Gefilden zu sein. „Für unsere Barkeeper ist der Arbeitsplatz außerdem technisch auf dem neuesten Stand“, sagt Marketingleiterin Natalie Schwendtner.