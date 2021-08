Neuer Energieanbieter spart bis zu 640 Euro/Jahr

Sparpotenzial sehr groß

So ergibt ein Vergleich für Wien: Bei 3500 Kilowattstunden jährlichem Verbrauch ist der günstigste Strom-Anbieter mit rund 570 Euro um etwa 170 Euro billiger als der beste Wien-Energie-Tarif. Bei Gas liegt die Differenz zur Wien Energie ebenso bei über 200 Euro. Auch in anderen Regionen ist das Potenzial sehr hoch: Laut E-Control sind in Klagenfurt (inkl. Neukundenrabatt) z. B. sogar 650 Euro Einsparung nur durch einen Gasanbieter-Wechsel möglich.