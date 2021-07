Sonnenstrom-Ausbau kommt richtig in Fahrt

Um aber die Ziele zu erreichen, wird man an großen Kollektoren-Parks im Freiland nicht herumkommen. Das größte Sonnenstrom-Projekt des Landes plant derzeit die Energie Steiermark auf einem ehemaligen Bergbau-Areal in Bärnbach-Rosental (Bezirk Voitsberg). Über 20 Hektar Kollektorenfläche sollen künftig grünen Strom für mehr als 5000 Haushalte liefern. „Wir arbeiten hier gut mit den Gemeinden zusammen. Wenn alles nach Plan läuft, kann die Anlage schon 2023 in Betrieb gehen“, sagt der Konzernsprecher Urs Harnik-Lauris.

Wenn Schafe zwischen Solarpanelen grasen

Doch die Energie Steiermark ist nicht das einzige Unternehmen mit großen Plänen: Viele Investoren sind in der Steiermark auf der Suche nach freien Flächen und haben dabei vor allem Bauern im Visier. Hans Meister, Agrarjournalist und Fotovoltaik-Experte, erlebt diese Entwicklung hautnah mit und ist kritisch: „Bauern dürfen nicht nur Flächen-Geber sein, sondern sollten in die Wertschöpfung eingebunden sein.“ Meister sieht dabei auch die Landwirtschaftskammer in der Pflicht: „Es braucht ein klares Konzept damit Bauern von der Entwicklung profitieren und keine wertvollen Böden verbaut werden“.