„FIFA 22“: EA stellt den Karriere-Modus näher vor

Electronic Arts stellt im neuen Video zu „FIFA 22“ den Karriere-Modus des Fußballsimulators vor. In dem Modus können die Spieler ihren eigenen Verein gründen und müssen diesen ganz an die Spitze führen, indem sie sich mit Top-Mannschaften messen. Für erfolgreiche Spiele gibt es Erfahrungspunkte, mit denen man sein Team verbessert oder sein Stadion aufrüstet. „FIFA 22“ erscheint am 1. Oktober für Nintendo Switch, PC, PlayStation- und Xbox-Konsolen. Die neuesten Features - besonders realistische Motion-Capturing-Animationen - gibt es nur in der Next-Gen-Version für PS5 und Xbox Series X.